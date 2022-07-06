بعد الحكم بإعدامه.. متى يرتدي قاتل الطالبة نيرة أشرف البدلة الحمراء؟

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، على المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف زميلته في كلية الآداب بجامعة المنصورة، بالإعدام شنقا، بعدما كانت قد أحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ويشغل بال العديد من المواطنين والرأي العام المهتم بهذه القضية هو «متى يرتدي قاتل نيرة أشرف البدلة الحمراء؟».

قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف

شغلت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الفترة الماضية، ومرت بالعديد من المراحل كان أولها هي بشاعة الواقعة نفسها وقتلها على يد زميلها بعدة طعنات أمام الجميع في «عز النهار» على بعد أمتار قليلة من بوابة جامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضي، أو أحداث محاكمة المتهم التي أجريت سريعا، ومرورا بالشائعات التي انتشرت حول «الدية»، وأخيرا الحكم اليوم بإعدام قاتل نيرة أشرف شنقا، وقبول المحامي الشهير فريد الديب أن يدافع رسمياً عن المتهم دون الحصول على أتعاب.

متى يرتدي قاتل نيرة أشرف البدلة الحمراء؟ محامي بالنقض يُجيب

أجاب ياسر أحمد، المحامي بالنقض، على سؤال «متى يرتدي قاتل نيرة أشرف البدلة الحمراء؟» وما هي الخطوات المستقبلية التي تأتي عقب الحكم بالإعدام عليه، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سوف يتم نقله على الفور إلى قسم الشرطة ثم يتم ترحيله إلى أحد السجون العمومية المشددة، على أن يرتدي البدلة الحمراء اليوم فور وصوله إلى السجن العمومي.

أفراح بين أسرة وأصدقاء نيرة أشرف بعد الحكم بالإعدام

وكانت حالة من الفرح والسعادة قد سيطرت على أسرة وأصدقاء الطالبة الضحية نيرة أشرف بعد النطق بالمحكمة بإعدام قاتلها، موضحين أن القضاء المصري أسعد صدورهم بهذا القرار واصفينه بالعادل.