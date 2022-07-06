عقب حكم إعدام محمد عادل.. طلب غامض من المتهم بقتل «نيرة» ورسالة لشقيقته ووالدته

أصدرت محكمة جنايات المنصورة بدائرتها الثانية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي لقيت مصرعها طعنا أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، حيث سدد لها المتهم 18 طعنة نافذة أودت بحياتها داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة الدولي، لتحال الواقعة عقب ضبط المتهم محمد عادل إلى محكمة جنايات المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإعدام عقب رد فضيلة مفتى الديار المصرية بإعدام محمد عادل المتهم بالواقعة حيث وجهت له المحكمة تهمة القتل عمدا مع سبق الإصرار.

إعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف

وعقب الحكم بإعدام محمد عادل، كشفت شقيقة المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة، لـ«الوطن»، مفاجآت جديدة في القضية، حيث وضحت نص رسائل شقيقها محمد عادل إليهن عبر محاميه، والتي اطمأن فيها على والدته وشقيقاته، ويطالب والدته بالاهتمام بصحتها، وكانت الرسالة الأهم لشقيقته والتي أخبرها بأن تستخرج مجموعة صور موجودة على هاتفه، ويوجد نسخة منها على جهاز الكمبيوتر الخاص به «اللاب توب»، وتسلمها إلى المحامي لتقديمها بمصوغات النقض على حكم إعدام محمد عادل.

شقيقة محمد عادل لم تفصح عن الصور

ولم تفصح شقيقة المتهم بقتل نيرة عن محتوى هذه الصور، لأنها لم تطلع عليها حتى الآن، مؤكدة أنها لن تظهر سوى أمام المحكمة في جلسة النقض على حكم إعدام محمد عادل.