عيدية الأضحى 2022 «10 جنيه بلاستيك».. تعرف على كيفية الحصول عليها

يترقب الشارع المصري الحصول على العشرة جنيه الجديدة مع إقرار البنك المركزي المصري للعملة البلاستيكية وإتاحة البنوك المحلية لها اليوم الأربعاء من خلال شبكات فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 4,5 آلاف فرع لعدد 38 بنك.

عيدية الأضحى 2022.. 10 جنيه بلاستيك

ومع إتاحة العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وهي مصنوعة من مادة البوليمر، يمكن للكبار الحصول عليها قبل عيد الأضحى المبارك 2022، لإهدائها للصغار في صورة «عيديات»، أو حتى تبادلها مع الأهل والأقارب صغارا وكبارا، ما يضفي نوعا من البهجة على الجميع.

قبل العيد.. طرق الحصول على الـ10 جنيه البلاستيك وإهدائها «عيدية»

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي طرق للحصول على الـ10 جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر.

1. الذهاب لأحد فروع البنوك.. والأولوية صرف العملة البلاستيكية الجديدة للعملاء

تنتشر شبكة فروع البنوك المحلية على مستوى الجمهورية ويصل عددها إلى 4500 فرع، ويمكن للعميل طلب العشرة جنيه الجديدة أو ما يعرف بـ«10 جنيه بلاستيك» من موظفي الشباك داخل أقرب فرع للبنك، والسحب من حسابه البنكي بشرط إحضاره صورة البطاقة الشخصية سارية.

مع العلم، أنَّ لكل عميل صرف حصة محددة من العملة البلاستيكية الجديدة، ويقرها البنك وفقا للمعروض والمتاح لديه في الفروع، وأولوية الصرف لعملاء البنك.

كما يمكن طلب غير العملاء من موظفي البنك استبدال ورق البنكنوت فئة العشر جنيهات القديمة بـ 10 جنيه بلاستيك، ويقرر صرفها للمتعاملين مدير كل فرع وفقا للفائض لديه بعد تلبية احتياجات العملاء.

2. السحب من ماكينات الـ ATM

يتم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقود من جميع فئات البنكنوت على الدوام، فيما تم تغذيتها بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 10 جنيه، وذلك قبل عيد الضحى المبارك.

كما تخصص بعض البنوك ماكينات بعينها لصرف الفكة والفئات الأقل من النقود، وبالتالي يمكن بسهولة الحصول على العملة البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، بعد أن تم برمجتها على شكل عملة البوليمر الجديدة.

العملة البلاستيكية الجديدة.. أين تطبع؟

تطبع العشرة جنيه الجديدة أو الـ 10 جنيه البلاستيك، بدار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية، وتحمل تصميما فريد وجذاب يجمع بين الحاضر والماضي، والعمارتين «الفرعونية» و«الإسلامية».

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإنَّ العملة البلاستيكية الجديدة سيتم تداولها في السوق المحلية، بجانب الورق البنكنوت فئة العشرة جنيهات.

يجدر الإشارة إلى أنَّ إجازة عيد الأضحى المبارك ستمتد من وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو وحتى السبت 16 يوليو، وهي أطول إجازة يشهدها قطاع البنوك منذ بداية العام الجاري.