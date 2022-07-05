صور وشكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة، ومصير الـ10 جنيهات القديمة، التي أعلنها البنك المركزي المصري، اليوم، مؤكدا أن إنتاج العملة تم باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، إذ تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي، الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

ويرصد «الوطن» في التقرير التالي، صور وشكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة:

وأصدر البنك المركزي المصرى اليوم، بيانا يحتوي على صور وشكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة، ومصير الـ10 جنيهات القديمة.

وأكد المركزي أن طرح العملة الجديدة بتلك الصور وشكل العملة البلاستيكية المصرية يأتي في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

صور وشكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة

وتضمن صور وشكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة في تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

مصير الـ10 جنيهات القديمة

وشدد البنك المركزي المصري، على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليًا، ويمكن للمواطن الحصول على العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.