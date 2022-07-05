نية وشروط ذبح الخروف.. أزهري يحذر من الأضاحي المريضة

شروط ذبح الخروف من الأشياء الأساسية في الذبح، إذ أن الأضحية سنة مؤكدة، ولها فضل عظيم، حيث أنَّ الأضْحِيَّة مِن شعائِرِ اللهِ تعالى «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»، لذلك يجب تطبيق شروط الأضحية، ويجب عقد نية ذبح الخروف وغيره من الأنعام التي يجوز أن يضحي بها المسلم وهي: الأغنام والبقر والأبل.

شروط ذبح الخروف

وحول شروط ذبح الخروف ونية ذبح الخروف، أوضح الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه لا بد أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل، ولا بد أن تكون عين الأضحية لامعتين براقتين، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات، ويكون تنفس الحيوان طبيعيًا ولا يعاني من النهجان أو السعال، تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

نية ذبح الخروف

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا بد أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات، ويكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفا، متكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد، ويكون الجلد خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات، وتكون الخصيتين سليمتين إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتين أو متضخمتين.

الخروف يجب أن يكون نشيطا وليس كسولًا

وعن شروط ذبح الخروف ونية ذبح الخروف، أشار «الصاوي»، إلى أنه لا بد أن يكون نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول، وتكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية، وتكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها، كما يجب وألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه، و تكون الأضحية خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

دعاء ذبح الأضحية

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن نية ذبح الخروف وغيره من الأنعام من أهم شروط الأضحية، وذلك لأن النية شرط من شروط قبول العبادات، كما يمكن ترديد دعاء الذبح بعد نبة ذبح الخروف، حيث يقول المضحي: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح».