هل يكفي في الطواف أربعة أشواط؟.. علي جمعة يجيب «فيديو»

وجَّه أحد الأشخاص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، حول الطواف بالبيت وهل يكفي في الطواف أربعة أشواط، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هل يكفي في الطواف أربعة أشواط؟

وأوضح علي جمعة، أن الطواف بالبيت سبعة أشواط، والطواف بالبيت صلاة فيجب فيها الطهارة، وإذا بدأ الحاج الطواف وطاف أربعة أشواط ثم نقض وضوئه فعليه أن يجدد الوضوء ويبني على ما سبق، وهذا رأي أغلب العلماء، أما أبو حنيفة فقال إنه يجوز للحاج الذي انتقض وضوؤه بعد الشوط الرابع أن يكمل الطواف وحجه صحيح.

عدد مرات الطواف

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن عدد مرات الطواف سبعة أشواط عند جميع العلماء وهذا ليس فيه خلاف، ولكن يجوز الاستراحة أثناء الطواف للأشخاص التي تعاني من التعب أثناء الطواف، وهذا يعني أن الموالاة ليست شرطاً في الطواف ولا في السعي.

تقسيم الأضحية

وكان الدكتور علي جمعة قد تحدث في وقت سابق عن طرقة تقسيم الأضحية، وبين أنها تقسم على ثلاثة أجزاء؛ ثلث يكون للمضحي وثلث يكون للأصدقاء والأقارب، وثلث يكون للفقراء والمحتاجين، وهذا ما وضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»، ويشترط في الأضحية السلامة من العيوب والأمراض لقول الله تعالى: « حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ».