دار الإفتاء توضح فضل يوم عرفة وأفضل الدعاء فيه: يعتق عباده من النار (صور)

بينت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فضل يوم عرفة، وأفضل الدعاء الذي يقال فيه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأعمال به.

سبب تسمية يوم عرفة

وأوضحت دار الإفتاء، أن يوم عرفة سُمي بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، أو لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته، كما أن يوم عرفة يطلق عليه: «المشعر الحرام ـ المشعر الأقصى ـ إلال- جبل الرحمة»، ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، يقف فيه الحجيج على جبل عرفات، وهو اليوم الذي أت الله فيه دين الإسلام، وأتم فيه النعمة، وهو أحد أيام العشرة التي أقسم به الله تعالى، وصيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية وسنة قادمة.

فضل يوم غرفه

وأكدت دار الإفتاء، أن يوم عرفة له فضل كبير، حيث أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، كما أن الله يباهي الملائكة بأهل عرفات ويقول «أنظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً»، كما أن الدعاء يوم عرفة مستجاب، موضحة أن أفضل الدعاء يوم عرفه هو أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

حكم التضحية بالطيور في عيد الأضحى

وكانت دار الإفتاء قد كشفت أن الطيور لا تجزء في الأضحية، حيث أن الأضحية تكون من الأنعام؛ وهي: «الإبل، والبقر، والغنم» وما ورد من آراء في جواز التضحية بأي شيء يؤكل لحمه هو رأي شاذ لم يُعَوِّل عليه أهل العلم، حتى رأيناهم قد حكوا الإجماع على خلافه متجاوزين إياه.