مفاجأة من «الصحة العالمية» بشأن عقار السرطان الجديد: لا يمكن تعميمه

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، إن عقار السرطان الجديد «دوستارليماب»، لا يمكن تعميم النتائج الخاصة به، ولا توصي منظمة الصحة العالمية يه حتى هذا التوقيت، موضحا أن العقار تم تجربته على 12 شخصا فقط، والتجربة السريرية أجريت في غضون 6 أشهر، وهذا التوقيت غير ملائم.

عقار السرطان الجديد

أضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقار السرطان الجديد معروف، ويعمل على مساعدة الجسم في التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها، وهو معتمد حاليا من إدارة الأغذية والدواء (FDA) كعلاج لأورام بطانة الرحم والأورام الصلبة الأخرى، لكن المنظمة حتى الآن لا توصي به، لكي يتم اعتماده لابد من خضوعه، لجميع التجارب السريرية المتعارف عليها.

الصحة العالمية تشجع كل الابتكارات لعلاج السرطان

أكد «المنظري»، أن منظمة الصحة العالمية تشجع كل التجارب على علاج أمراض السرطان، خاصة أنها تشكل خطورة بالغة وخسائر لجميع الأنظمة الصحية، لافتا إلى أن المنظمة تتابع بشكل دوري جميع الابتكارات الدولية، في جميع المجالات، وتحث على الشراكة بين كل المؤسسات لعلاج جميع الأمراض.

وفي سياق متصل، طمأن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المواطنين، بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفالات بعيد الأضحى، والحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وخلال التجمعات لابد من مراعاة المسافات بين المواطنين للحفاظ على الصحة العامة.