«الطاهري»: إطلاق «القاهرة الإخبارية» في نوفمبر.. ومنتدى المتحدة للإبداع يؤكد ريادة مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن بعد الانتهاء من موسم الأول من برنامج «الدوم»، الذي ضّم عددًا كبيرًا من المواهب، عكفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتجهيز على قدم وساق، لمنتدى المتحدة للإبداع، «اللي الواحد شافه لحد دلوقتي يقول إنه يبقى علامة فارقة في المنطقة، تؤكد لمصر ريادتها في كل مجالات الإبداع، الإبداع كان وسيظل رافد رئيسي من مكونات الشخصية المصرية»، معلنا إطلاق قناة القاهرة الإخبارية نوفمبر المقبل.

«الدوم» كان بداية قوية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن برنامج «الدوم»، كان بداية قوية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكشف عن كنز المواهب المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذا البرنامج بالفعل، حقق نجاحات كبيرة جدًا، لكن ظل النجاح الأهم له، هو تحقيق حلم كبير كان لدى الكثير من الشباب في مختلف محافظات مصر.

التجهيز على قدم وساق لمنتدى المتحدة للإبداع

تابع رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «النهاردة مع إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن منتدى المتحدة للإبداع، سيكون إطار مؤسسي أكبر، وإطار أشمل، لأن كنز المواهب في مصر وكنز المبدعين في مصر لا ينضب أبدًا، وبعد انتهاء الموسم الأول من الدوم، كان يتم التجهيز على قدم وساق لمنتدى المتحدة للإبداع».

نؤسس قطاعا إخباريا بكوادر مصرية وعربية يعكس حجم وثقل مصر

وأوضح الطاهري، أن الملف الخاص بمنتدى المتحدة للإعلام، لا ينفصل أبدًا عن تدشين قطاع أخبار المتحدة، إذ ذكر أن الصناعة الإعلامية بشكل عام، تُعد جزء من سياق سياسي واجتماعي، «مصر دلوقتي في نقطة تحول حقيقية فنحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، بقى هناك حاجة لشبكة إخبارية كبرى تعكس حجم وثقل مصر في منطقتها من جهة، وتعكس رؤية مصر لما يدور من حولها، ومن جهة أخرى، تنقل الحقائق للمشاهد العربي من أرض الحدث من كل أنحاء العالم».

قطاع إخباري من أقوى القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط

وأضاف أن هذا الأمر ليس سري، كون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنته في مؤتمرها السنوي العام الماضي، لكن هيكلة الأمر بهذا الشكل، هو ما جرى الإعلان عنه اليوم، بمعنى أننا أمام قطاع إخباري سيكون من أقوى القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، بقنوات متعددة لكل قناة شخصيتها، ولكل قناة كوادرها الإعلامية المتميزة، سواء الكوادر المصرية والكوادر العربية، وبالتالي هي قطاع يعكس حجم وثقل مصر في منطقتها، لأن مصر هي بؤرة الاحداث ومصدر الأحداث.

أي خبر في العالم ينعكس على القاهرة

وأشار رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن أي خبر في العالم ينعكس على القاهرة، والقاهرة تؤثر فيه أيضا، حتى لو كان خارج حدود مصر، وبالتالي تم تسمية القناة الإخبارية الكبرى المنتظر إطلاقها بإذن الله مع مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ بـ«القاهرة الإخبارية»، لأن القاهرة كانت وما زالت نقطة الحدث ومصدر الخبر الرئيسي.