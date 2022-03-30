تعرف على مطربي تترات مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية

تحدد بشكل كبير أسماء المطربين الذين سيقدمون أغنيات تترات مسلسلات التى ستذاع عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وعددها 14 مسلسلا، أبرزها الكبير أوي ودايما عامر ويو تيرن وأحلام سعيدة والمشوار ومكتوب عليا وراجعين يا هوى وملف سري وفاتن أمل حربي وسوتس بالعربي وجزيرة غمام وفي بيتنا روبوت.

أبرز المسلسلات

- مسلسل الكبير أوي سيكون التتر الخاص به هو التتر المعتاد الذى عرض فى المواسم الخمسة الماضية والتى يشدو به الفنان أحمد مكي بطريقة الراب.

- تتر مسلسل يو تيرن للفنانة ريهام حجاج سيكون من غناء الفنانة نانسي عجرم.

علي الحجار يقدم تتر مسلسل جزيرة غمام بعد غياب 7 سنوات

- تتر مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان سيكون بصوت الفنان اللبناني آدم في ثاني تجربة له مع الفنان رمضان بعد مسلسل ابن حلال.

- تتر مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم سيكون بصوت الفنانة الكبيرة أنغام ومن كلمات مدحت العدل، كما سيكون داخل المسلسل أغنية بصوت الفنانة مي مصطفى.

مدحت صالح يتعاون مع خالد النبوي فى راجعين يا هوى

- تتر مسلسل راجعين ياهوى سيكون بصوت الفنان مدحت صالح في أول تعاون له مع الفنان خالد النبوي فى عمل درامي.

- تتر مسلسل جزيرة غمام سيكون بصوت الفنان على الحجار بعد فترة غياب 7 سنوات، وسيقدم الحجار داخل المسلسل ما يقرب من 10 رباعيات غنائية من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح ومن ألحان شادي مؤنس الذى وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.