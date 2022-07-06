«المتحدة للخدمات الإعلامية»: انعقاد منتدى للإبداع قبل نهاية العام الجاري

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري؛ في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في كل المجالات وإتاحة الفرصة لهم، حسب نبأ عاجل بثته «إكسترا نيوز».

الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم، وما حققه من نجاحات.

منتدى المتحدة قوة دفع كبرى لحركة الإبداع

ومنتدى المتحدة للإبداع، يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها. الإبداع كان وما زال هو المكون الرئيسي والرافد الأساسي من مكونات وروافد الشخصية المصرية.