ياسر جلال: رجال «المتحدة للخدمات الإعلامية» شرفاء ويحملون مسؤولية الوطن

قال الفنان ياسر جلال، إن دوره في مسلسل الاختيار 3، كان تحديا، والمخرج بيتر ميمي يضع ثقته الكبيرة في الفنان، موجها الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «رجالها مثقفين وشرفاء، يحملون مسؤولية وطنية»، ومعربا عن شكره للفنانين المشاركين في الاختيار «أنا كنت جزء من كل، كلنا اشتغلنا حبا في مصر، أنا حظي أني أجسد شخصية بطل عظيم زي الرئيس السيسي، المسلسل تضمن نجوم عظماء في التمثيل والإبداع الفني».

وأضاف «جلال»، خلال استضافته براديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أنه توجه بالتحية والتقدير لكل فريق العمل في مسلسل الاختيار 3، من الفنانين والفنيين.