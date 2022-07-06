حكم بإلزام موكل بدفع 25 مليونا لـ«محام» بالمنصورة.. «كان عاوز ياكل حقه»

أصدرت محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، الدائرة الخامسة «مدني» بالجلسة المدنية والتجارية، حكماً انتهت فيه إلى إلزام موكل بدفع 25 مليون جنيه لمحام، كتعويض له عن أتعابه عن إحدى القضايا التي كان يباشرها لصالح موكله.

ورفضت المحكمة طلب المحامى بالفوائد القانونية عن المبلغ محل التعويض كونه ليس معلوماً قبل الحكم نظرا لأن الفوائد القانونية تكون على مبلغ معلوم، مشيرة إلى أنها قدرت ذلك في مبلغ التعويض مما يعني رفض طلب الفوائد القانونية .

صدر الحكم برئاسة القاضي محمد البغدادي وعضوية القاضيين مصطفي اللبيشي، ماجد يحيي وسكرتارية عماد جمعة.

المحامي بذل جهدا مقبولا

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بناءً على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها أوراق الدعوى وحوافظ المستندات المقدمة من المدعي أنه قد بذل فيها الجهد المقبول من حيث البحث القانوني والمجهود الفني في صياغة مذكراتها وصحيفتها وإعداد لمستنداتها الإعداد الجيد الذي أسست المحكمة قضائيا عليه.

من حق المحامي تحصيل أتعابه

وأشارت إلى أن الحكم الذي أعاد للمدعي عليه حقه، الأمر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بالأتعاب التي أعطى القانون الحق في المطالبة بها، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تقدره بمبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه على النحو الذي سيرد محددا بمنطوق الحكم.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه فضلا عن إلزامه المصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك.