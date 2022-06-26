انهيار والدة نيرة أشرف فور دخولها محكمة جنايات المنصورة ورؤية المتهم بقتل ابنتها

ظهرت والدة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة داخل قاعة المحكمة التي تنظر محاكمة المتهم بقتل ابنتها، اليوم.

وظهرت على الأم علامات الإنهيار التام، ولم تتمالك، نفسها ودخلت في نوبة بكاء، فور دخولها قاعة المحاكمة ورؤية قفص الإتهام والمتهم، حيث تذكرت واقعة مقتل ابنتها.

ورافق والدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى قاعة محكمة جنايات المنصورة، والد نيرة وأفراد أسرتها وكذلك أصدقاؤها وبعض أقاربها وعدد من المواطنين، حيث شغلت قضية نيرة الرأي العام في مصر طوال الأسبوع الماضي.

والدة نيرة أشرف تطلب الدعاء لابنتها بالرحمة

وكانت والدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة في حديث سابق لـ«الوطن» طلبت من أصدقاء نيرة الدعاء لها دائما بالرحمة، وأضافت أنها راضية عن نيرة تماما.

واستجاب محمد احمد رئيس إتحاد طلاب جامعة المنصورة لطلب والدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وأخبرها في لقاء لهما أمام قبر ابنتها، بعمل عمرة لنيرة وكذلك وضع مبرد مياه صدقة جارية لها بموقع الحادث فضلا عن الدعاء لها.

تفاصيل الواقعة ومصرع نيرة

يذكر أن نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة قد لقيت مصرعها أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة بثلاث طعنات نافذة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى لمحاولة إسعافها ولكنها لقيت مصرعها أثناء ذلك.