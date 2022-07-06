«النبراوي» يناقش محاور وقضايا «الحوار الوطني» مع نقيب التمريض

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، صباح اليوم، بمقر النقابة العامة للمهندسين، الدكتورة كوثر محمود النقيب العام لنقابة التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، لبحث الرؤى المشتركة للنقابات المهنية في الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني

وقال بيان عن نقابة المهندسين، إنه شارك في اللقاء من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، المهندس بهاء الطوخي، والدكتور مهندس أحمد فرج، والمهندس محمد حمودة.

وتابع بيان المهندسين: يأتي اللقاء في إطار حرص نقيب المهندسين على التواصل والتنسيق مع كل النقابات المهنية، لبلورة رؤية متكاملة وتوافقية، حيث تبادل النبراوي ومحمود وجهات النظر بشأن العمل النقابي، مشددين على أهمية دور النقابات لكونها مظلة لقطاع ضخم من الطبقة المتوسطة المصرية، بما تضمه من أصحاب الكفاءات والخبرات في كل المجالات الحيوية.

نقيب المهندسين

واستعرض المهند طارق النبراوي مع نقيب التمريض، رؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وأيضا الرؤى المشتركة التي تم التوصل لها مع عدد من النقابات المهنية.

وأبدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، ترحيبها بالبنود، التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع سابق، ضم عدد من رؤساء النقابات المهنية في نقابة المهندسين.

كما ثمنت محمود المحاور التي تم التوافق عليها، ومن ضمنها أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، ما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية.

والتأكيد على ضرورة حظر ممارسة العمل السياسي داخل النقابات المهنية، ورفض تدخل الأحزاب السياسية في النقابات بأي شكل من الأشكال.

وأيضا أهمية تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله، وكذلك ضرورة تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تواكب المستحدثات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولا تتماشى مع المستقبل.

إضافة إلى التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية فيما يتعلق بالتوعية بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع، والدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة، بجانب البند المقترح من قبل نقيب المهندسين، والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، واقتراح عقد لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في قطاعات المجتمع المختلفة.