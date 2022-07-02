أمين عام المهندسين يعتذر للنبراوي ويسحب قرار تكليفه بأمور إدارية

أصدر المهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين، بيانا اعتذر فيه لنقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، بسبب القرار الذي أصدره وحمل تكليفا للنقيب ببعض الأمور الإدارية، الأمر الذي اعتبره الكثير من المهندسين إهانة للنقيب وطالبوا بإقالة الامين العام من منصبه.

اعتذار النقابة

وقال الديب في بيانه: «يأسف الأمين العام لنقابة المهندسين للمهندس نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى وأعضاء الجمعية العمومية على الصياغة غير الموفقة للكتاب الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2022 وأسلوب توزيعه، وتم سحب الكتاب المشار إليه، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكافة الرموز والقامات النقابية، وعلى رأسها السيد نقيب المهندسين ورفض أي محاولات للنيل من وحدة الصف لنقابتنا العريقة، وفقنا الله لما فيه الخير للنقابة السامية ومصرنا الحبيبة».

سحب توكيل مكتب المحاماة

وتعود الأزمة بين نقيب المهندسين وأمين عام النقابة إلى قرار من الأخير بتاريخ الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بخصوص سحب توكيل مكتب محاماة يعمل كمستشار قانوني لنقيب المهندسين،و واعتباره كأن لم يكن وغير نافذ، وتكليف نقيب المهندسين بإلغاء التوكيل الرسمي الخاص بتوثيق السيارة المتنقل 1 وإخطار هيئة المكتب بهذا الإلغاء.

وأثار خطاب الأمين العام وما تضمنه من تكليفات لنقيب المهندسين من أمين عام النقابة، غضب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، كما أعقبه توجيه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدعوة إلى إجتماع طارئ لمجلس النقابة الإثنين 4 يوليو 2022 بمقر النقابة.