عاجل.. نقيب المهندسين يرفض اعتذار الأمين العام للنقابة ويطالب بترشيح بديل له

أصدر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بيانا، منذ قليل، أعلن خلاله رفضه للاعتذار الذي تقدم به المهندس يسري الديب الأمين العام للنقابة، عما ورد في خطاب وجهه لأحد موظفي النقابة الأسبوع الماضي.

مطالب بإقالة الأمين العام لنقابة المهندسين

وجدد النقيب مطالبته بإقالة الأمين العام، وإعادة الترشيح على مقعد أمين عام النقابة لانتخاب شخص آخر جديد.

ونص البيان على الآتي: السادة الزملاء.. مهندسي مصر الكرام تحية طيبة وبعد.

في هذه اللحظة العصيبة، وبحث الموقف الحالي إزاء التجاوزات الصادرة من السيد المهندس أمين عام النقابة تجاه السيد المهندس نقيب مهندسى مصر، والتي وردت في الخطاب الموجه منه لأحد موظفي النقابة، والتى سببت إساءة بالغة لمنصب نقيب المهندسين وعلى المستوى الشخصي، هذا الخطاب الذى صدر دون اعتماد محضر جلسة المجلس الأعلى من نقيب المهندسين، بالمخالفة لقانون النقابة، و دون إصدار باقي القرارات التنفيذية للمجلس.

النبراوي: أرفض ما جاء في بيان الأمين العام

وتابع النبراوي في بيانه قائلا: بالإشارة إلى البيان الصادر من السيد أمين عام النقابة بتاريخ 2/7/2022 على الصفحة الرسمية للنقابة، فإننى أرفض ما جاء بهذا البيان، وأتمسك بطلبى بإعادة الترشح على مقعد أمين عام النقابة من بين السادة الاعضاء المنتخبين أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لانتخاب أمين عام جديد، وذلك لعدم القدرة على التعاون بعد الأحداث المؤسفة الأخيرة، وضياع الفترة الماضية من وقت وجهد دون المضي جدياً في الملفات الهامة التي تخص أعضاء الجمعية العمومية والتي تعهدت بها في برنامجي الانتخابى لحضراتكم، وعلى رأسها المشاكل التي تخص المهنة و زيادة أعداد الخريجين، بالإضافة إلى استثمار أصول النقابة، و زيادة الموارد و العمل على تنميتها بالشكل الذى يسمح بتدبير الزيادات الأخيرة في المعاشات و الرعاية الصحية، فضلا عن تعطيل تشكيل اللجان التي تعتبر شرايين العمل النقابي.

واختتم نقيب المهندسين بيانه بالقول: أخيراً.. سأظل حتى نهاية دورتى الأنتخابية محافظاً على هيبة وكرامة النقابة و أعضائها، وأن يظل القرار النقابي نابعاً من مطالب الجمعية العمومية وصادراً من 30 شارع رمسيس.