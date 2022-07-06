كشف حقيقة فيديو يتضمن محاولة أحد الأشخاص قتل زوجته في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا محاولة أحد الأشخاص قتل زوجته بمحافظة دمياط.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت في بيانها أنه بالفحص تبين بتاريخ 30 يونيو من العام الجاري، تعدى عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، على زوجته، وإحداث إصابتها بسحجات وجروح حال تواجدها بمدينة رأس البر، وذلك لوجود خلافات بينهما وطلبها الانفصال عنه، ونقلت للمستشفى لإسعافها.

وبسؤالها اتهمت زوجها بالتعدي عليها، وإحداث إصابتها بسلاح أبيض «مطواة».

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.