تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء 15 يوما

قررت جهات التحقيق اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بالزاوية الحمراء 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث تبين من التحقيقات أن المتهم أنهى حياة زوجته مستخدما في جريمتة شاكوش وسلاح أبيض «مطواة»، نتيجة خلافات سابقة بينهما.

التحقيقات: الزوج استغل نوم زوجته وتخلص منها

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوج قعيد على كرسي متحرك، استغل نوم زوجته وضربها بآلة حادة على رأسها، ثم سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياتها، وقام بمحاولة إخفاء معالم الجريمة بوضع جثة المجني عليها أسفل السرير؛ ليتجه بعد ذلك إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء ويعترف بتفاصيل جريمتة.

بداية البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى مكان الحادث، وبالفحص العثور على جثمان لسيدة في العقد الخامس من عمرها مقتولة بعدة طعنات متفرقة بالجسد، كما تبين أن زوجها وراء ارتكاب الحادث.

تحريات المباحث: المتهم والمجني عليها تربطهم علاقة زواج من 20 عاما

وبينت تحريات رجال المباحث، أنّ المتهم والجمني عليها تربطهما علاقة زواج دامت لأكثر من عشرين عاماً ولديهم 3 أبناء، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة دفعت الزوج لعقد النية على التخلص من زوجتها فاستغل فرصة نومها واستل سلاحا أبيض؛ ليقوم بإنهاء حياتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

التصريح بدفن الزوجة

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الزوجة لمشرحة زينهم، وانتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة، كما استدعت عددا من أسرة وجيران المجني عليها لسماع أقوالهم، وصرحت بدفن الجثة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.