الجمهور ينتظر حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي: طال الغياب

تفاعل قطاع كبير من الجمهور، مع حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي المُقرر إحياؤه في شهر أغسطس المُقبل، حيث يُعد هذا الحفل المُرتقب هو الأول له في مصر، بعد غيابٍ دام أكثر من 13 عامًا تقريبًا.

متابع: عندما يغني كاظم الساهر في مصر تجده مختلفا

وأبدي عدد من المُتابعين، اشتياقهم لحفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي، حيث قال أحدهم: «عندما يغني كاظم الساهر في مصر تجده مختلفًا ويبدع في طريقة الأداء ويلتزم باللحن وكأنه باختبار وتجده يبذل قصار جهده من أجل هذا الجمهور حتى صوته يختلف.. لأنه يعرف مدي حجم مصر».

مجموعة حفلات ما بين الأهرامات والأوبرا

وأعربت إحدي المتابعات، عن رغبتها في أنّ يُحيي «القيصر» عقب حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي، عدة حفلات أخرى في مصر، قائلة: «يا سلام بقى لو تبقى مجموعة حفلات في الساحل وفي الأوبرا وفي الأهرامات وفي قصر القبة وفي قاعة المؤتمرات، ويطلع في كل البرامج بقى ونشوفه كل يوم على التليفزيون ونقابله في المولات.. أحلام يقظة دي أنا عارفة.. بس يا سلام لو تبقى حقيقة».

وأشارت إحدى المتابعات، إلى رغبتها بظهور كاظم الساهر، في حلقة تليفزيونية مع الإعلامية مني الشاذلي، بقولها: «يا سلام بقى لو برنامج معكم منى الشاذلي تلقطك من المطار في حلقة من برنامجها ياه تبقي ليلة عيد».

وكان الفنان كاظم الساهر، قد طرح البرومو الدعائي لحفله المرتقب في الساحل الشمالي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث يُعد هذا الحفل هو الأول له بعد غيابٍ تجاوز عقد كامل.

يذكر أن كاظم الساهر، تغيب عن مصر كثيرا، بسبب بعض المشكلات التي كانت حدثت بينه وبين دار الأوبرا المصرية، ومن وقتها لم يقم بإحياء حفل غنائي في مصر.