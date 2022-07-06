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النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون

كتب:

محمد عيسى
09:20 م | الأربعاء 06 يوليو 2022
النيابة الإدارية_ أرشيفية

النيابة الإدارية_ أرشيفية

أعلنت النيابة الإدارية موعد بدء إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2021 من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، المقرر أن تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18-7-2022 بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر. 

الاستعلام عن طريق الموقع الرسمي للنيابة 

وأوضحت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم، أنه يمكن للمتقدمين معرفة اليوم المحدد لكل منهم عبر الاستعلام من الموقع الرسمي للنيابة الإدارية بموجب الرقم القومي، ويتم الإعلان عن المواعيد المقررة لباقي الجامعات تباعًا.

صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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