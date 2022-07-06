«الزراعة»: تنظيم ورشة عمل للشباب لمحاكاة مؤتمر قمة المناخ الـ27

نظم مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ورشة عمل بعنوان «التحضيرات لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27.. الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة Climate Hub ومبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

التخفيف من آثار التغيرات المناخية على الزراعة

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر وضعت خطة للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الزراعة، من خلال استنباط أصناف جديدة لديها القدرة على تحمل الإجهادات الناجمة عن التغير المناخي، وتطوير منظومة الري الحقلي، وتبني منظومة الإنذار المبكر للمزارعين، ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى التعريف بمؤتمر قمة المناخ والخروج بتوصيات تشمل الأجندة النهائية لنموذج المحاكاة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات، وهي : «التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشباب والرياضة، الزراعة، البيئة، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمين بالشأن البيئي، وعدد من المستثمرين في الاقتصاد الزراعي الأخضر».

ومن ناحيته، قال محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن هذه الورشة تأتي ضمن حرص المركز معلومات على إقامة تعاون مشترك في ملف التغيرات المناخية من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ في إطار استعداد مصر لاستضافة COP27 نوفمبر المقبل، وذلك نظرا لارتباط الأنشطة الزراعية ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى دور مركز تغير المناخ في تقديم الدعم الفني والتقني من أجل خطط التكيف والتخفيف مع قضايا تغير المناخ في قطاع الزراعة.

وقالت دينا المنزلاوي المدير التنفيذي للمبادرة، إنها تهدف لتكوين تحالف وطني يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وذلك من خلال إقامة شراكات بين المؤسسات الرسمية الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع المدني لإحياء مبدأ المسئولية المشتركة، وتوحيد الجهود في إطار الاستعداد لاستضافة مصر قمة المناخ cop27 نوفمبر المقبل.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تغير المناخ، إذ أصبح تحدي كبير يتجاوز قدرة التحركات الفردية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما أعلنت انضمام مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة المبادرة التي أطلقت أول نموذج محاكاة cop27 في الوطن العربي والشرق الأوسط بالتعاون الدولي مع mock cop تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وصرح محمد كامل رئيس مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، بأن المبادرة هي أحد مخرجات مبادرة كن سفيرا للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمه والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، موضحا أن جميع مؤسسي المبادرة مدربون معتمدون في التنمية المستدامة من وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة.

أهداف مشروع «كن سفيرا»

كما تحدثت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة ومنسق مبادرة «كن سفيرًا» للتنمية المستدامة عن هدف مشروع «كن سفيرا»، إذ تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب المصرى لدراسة أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها فى جميع المجالات، لرفع الوعى بقضايا التنمية، وحتى يصبحوا سفراء فى مجتمعاتهم، وفي الكلمة التي ألقاها أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والذي أكد فيها على اهتمام التنسيقية بالعديد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها ملف البيئة وتغير المناخ، نظرا لأهميته الكبيرة في التأثير على معدلات التنمية بكل المجالات.

يذكر أن نموذج محاكاة مؤتمر المناخ المزمع عقده جرى إطلاقه من خلال شباب مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة بالتعاون مع مؤسسة mock COP، والتي سبق لها تنظيم نموذج محاكاة COP 26 قبل انعقادة في جلاسكو، ومن المزمع أن يعقد نموذج محاكاة COP 27 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.