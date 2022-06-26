تعرف على أسعار الأضحية من خلال وزارة الزراعة وطريقة الحجز والدفع والاستلام

قال الدكتور سعيد الدسوقي، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها محطات إنتاج حيواني على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى دور الوزارة في الاستعداد لعيد الأضحى من خلال حصر الأعداد والأوزان قبل العيد بـ3 أشهر.

بدء الحجز يوم 10 يونيو 2022 والدفع بالفيزا

وأضاف الدسوقي في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه تم تخفيض أوزان العجول المطروحة من خلال وزارة الزراعة من 350 أو 400 كيلو، إلى 300 كيلو لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى بدء الحجز يوم 10 يونيو 2022، من خلال الحجز الإليكتروني والدفع من خلال «الفيزا».

موعد التسليم

ولفت مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة إلى أن تسليم الأضحية سواء كان عجل أو خروف أو بقري أو جاموسي، يتم بداية من يوم 1 ذو الحجة وحتى يوم 9 ذو الحجة، مشيرًا إلى الصعوبات التي يواجهها بعض المواطنين في إيجاد أماكن للحيوانات الكبيرة، وهو ما يسهل عليهم الاستلام بالموعد المناسب لهم، حتى لا يستغل التجار هذه النقطة من خلال قدرتهم على توفير أماكن لهذه الحيوانات ووضع أسعار مبالغ فيها، منوهًا بتوافر الأضحيات بالقاهرة والمحافظات.

أسعار الأضحيات

وأوضح الدسوقي أنه لا يوجد سعر واحد ثابت للعجول القائم بالسوق، لافتًا إلى أن نسب التصافي والتشافي تجعل هناك اختلافا في أسعار العجول، موضحًا أن أسعار ذكور التسمين من خلال وزارة الزراعة البقري 70 جنيهًا، والجاموسي 64 جنيهًا والخراف 75 جنيهًا.