مقرر القومي للمرأة: نفذنا أكثر من 1054 جلسة توعية في بني سويف

قالت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن مبادرة حياة كريمة تهتم بتنمية الريف المصري ويتعاون معها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع محافظة بني سويف، لافتة إلى أن هناك تبنيًا لمشروع تنمية الأسرة المصرية والتمكين الاجتماعي للمرأة، وتم إنشاء أكثر من 900 بطاقة رقم قومي في بني سويف مع إنشاء جلسات توعية للنهوض بالأسرة المصرية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وتم تدريب 100 إمام مع إنشاء جلسات توعية لمناهضة زواج القاصرات والزيادة السكانية وزيادة الطلاق.

مبادرات متعددة

وأضافت «محمود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس المرأة نفذ أكثر من 1054 جلسة توعية داخل قرى حياة كريمة في بني سويف مع العمل على تمكين المرأة لتملك مشاريع صغيرة لتحسين دخل الأسرة، مبينة أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل السيدات مع هذا الأمر وحضرت السيدات بنسبة كبيرة تصل إلى 450 سيدة في القرى، مشيرة إلى أن هناك مبادرة الادخار والإقراض التي تدعم برنامج «تحويشة» مع استهداف 10000 سيدة لتصبح على علم بالتمكين الاقتصادي ولديها حساب بنكي.

جهود مستمرة

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، أن الجهود مستمرة من أجل تمكين المرأة في مختلف محافظات مصر خاصة الصعيد الذي يحتاج لتنمية عاجلة من أجل مواكبة التطور الحادث في الجمهورية الجديدة.