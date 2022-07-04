«مستثمرو السياحة»: مبادرات لتنشيط الحركة الداخلية خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الفترة المقبلة، تشهد تدشين عدد من مستثمرو السياحة مبادرات لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب المصري للسفر إلى المدن السياحية المصرية كشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، بأسعار معقولة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى، ستعقد اجتماعات لبلورة تلك الفكرة في مبادرات تهدف لتعريف المواطنين المصريين، بالمدن الأثرية والشاطئية المصرية.

دعم حكومي

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك المبادرات حتى تحقق النجاح المأمول ستحتاج لدعم من العديد من الوزارات والجهات الحكومية كوزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى الأندية والنقابات، لافتا إلى أن الفنادق المصرية، ستكون لها دور كبير فى إنجاح تلك المبادرة.

تعريف الشباب بالمعالم السياحية بمصر

وشدد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، على ضرورة تفعيل برنامج مشترك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب، على غرار «قطار الشباب» في فصل الشتاء، ومنتصف العام الدراسي المقبل، يقوم على تنفيذ برامج سياحية ورحلات للشباب عند مرحلة عمرية محددة بحيث يتم تعريف الشباب بعظمة وحضارة بلدهم وجمالها وما تتمتع به من معالم سياحية وترفيهية ليس لها مثيل، لافتا إلى أن هذه الرحلات، ستظل محفورة في ذاكرة الشباب، وتدعمهم وتعمق روح الانتماء لديهم تجاة مصر.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المصريين باتوا أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها القطاع السياحى المصرى حاليا، موضحا أن تواجد المصريين بالفنادق السياحية خلال جائحة كورونا ساهم فى عدم غلق تلك المنشآت، كما حافظ على العمالة الموجودة بها، موضحا أن حجوزات المصريين خلال إجازات عيد الأضحى سترفع نسب الإشغال الفندقى بغالبية المدن السياحية المصرية.