«حياة كريمة» توزع 60 ألف صندوق مواد غذائية احتفالا بعيد الأضحى

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توفير 60 ألف صندوق مـواد غذائيـة؛ لتوزيعها علـى الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكـز المرحلـة الأولـى مـن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تزامنًا واحتفالًا بحلول عيد الأضحى المبارك.

توزيع مواد غذائية في 52 مركزا

وبدأت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة، اليوم التوزيع في 52 مركزا في 20 محافظة وهي: الإسماعيلية والأسكندرية والأقصر والبحيرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية والمنوفية والمنيا وأسوان وبني سويف وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ والوادي الجديد.

«وصل الخير 2» تسعى لمشاركة المواطنين فرحة العيد

يأتي ذلك في إطار مبادرة «وصل الخير 2»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني وأعضائه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية؛ لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العبء عن كاهل الأسر في قرى حياة كريمة.