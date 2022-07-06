صالح الشيخ: الدولة حريصة على تنفيذ نسبة الـ5% من ذوي الهمم

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك حرص على تنفيذ نسبة الـ5% من ذوي الهمم، ويتم تقديم الأفراد منهم مع الأشخاص العاديين، لكن يحدث فلترة لهم مقدما، وسط تعاون كبير بين الأجهزة ولجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة، يبحثون عن الوصفات الفنية، التي تتيح العمل لكل إعاقة، موضحا أن هناك طلب عالي في البحث عن الوظيفة العمومية، لأن الدولة منضبطة في الأجور والأمان الوظيفي، لكن هناك منافسة مستمرة مع القطاع الخاص، وسط محاولات لزيادة الشراكة.

الشراكة بين العام والخاص

أضاف «الشيخ»، خلال استضافته في برنامج «المواجهة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أنه لا توجد دولة تستطيع برجل واحدة اعتماد على القطاع الحكومي فقط دون القطاع الخاص والقطاع الأهلي، مبينا أن الحد الأدنى للمرتبات في الحكومة 2700 جنيه، وتحاول الدولة إيجاد زيادات سنوية مستمرة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإسراع صرف الحافز الاستثنائي هذا العام، في بداية إبريل الماضي.

تطوير مستمر في الجمهورية الجديدة

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الشعب المصري يستحق الأفضل، وهناك مساعي مستمرة من الحكومة بمختلف الوزارات والمؤسسات، من أجل التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، في ظل الجمهورية الجديدة.