«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بوزارة التخطيط.. تعرف على تفاصيلها

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة له، الإعلان عن حاجة الجهات الحكومية، والجهاز الإداري للدولة، لشغل وظائف خالية بها، وفيما يلي إعلان عن وظائف جديدة يستعرضها الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية..

رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان والمرافق

ويعلن الجهاز عن حاجة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان والمرافق، وتفاصيلها على النحو التالي:

- بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

-المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

- الجهة التابع لها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية للتشييد والإسكان والمرافق، حيث تختص بإعداد الخطط للتشييد والإسكان ومناطق التعمير والتخطيط العمراني والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

المهارات المطلوبة لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان والمرافق

المهارات الأساسية:

• أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها.

• اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

• اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لإعداد وشغل وظائف الإدارة العليا

المهارات الفنية:

• القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

• القدرة على اتخاذ القرارات

• المهارات الإدارية

• مهارات استخدام الحاسب الآلي

• مهارات تحليل البيانات

• القدرة على حل المشكلات

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى له مباشرة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- قضاء مدة كلية لا تقل عن 18 سنة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

- شروط المؤهل:

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة عمل الوظيفة.

- المستندات المطلوبة:

1. السيرة الذاتية

2. بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت (لموظفي الجهاز الإداري للدولة).

3. بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة المركزية المعنية.

4. عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

5. عدد 6 صور شخصية

6. صورة من المؤهل العلمي

7. صورة الشهادة العسكرية (للذكور)

8. صحيفة الحالة الجنائية موجهة الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ولن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد الخاص بنهاية التقديم.

جميع الشوط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/07/05

نهاية الإعلان:2022/08/07

العدد المطلوب:1

بيانات الاتصال:تقدم الطلبات والمستندات مستوفاة وتسلم باليد للمشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.