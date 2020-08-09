"الأهلي المصري" يوقع عقد تمويل مع "أوراسكوم للإسكان" لدعم القطاع العقاري

وقع البنك الأهلى المصرى عقد تمويل متوسط الأجل لصالح شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير لتطوير المراحل الجديدة من مشروع «أشجار سيتى» العقارى فى منطقة السادس من أكتوبر.

حضر التوقيع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة، وأيمن حجازى رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة، وخالد شتا العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل من الجانبين.

وقال يحيى أبوالفتوح، إن التمويل يعكس اهتمام البنك الأهلى المصرى بتمويل المشروعات التى يتركز نشاطها فى المجال العقارى والتى تتماشى مع توجيهات الدولة فى دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى وخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها القطاع العقارى الذى يضم العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والأنشطة المرتبطة بالقطاع، والذى يتيح أيضاً التوسع فى التجمعات السكنية المتكاملة بمعايير الجودة والأمان المطلوبة، وهو ما يعد إحدى أهم استراتيجيات البنك الهادفة إلى الارتفاع بمعدلات النمو بشكل عام.

ومن جانبه أشاد شريف رياض بالشراكة المستمرة والمثمرة مع شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير والتى تنعكس إيجابياتها على تعظيم دور البنك فى دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية فى كل المجالات ومنها القطاع العقارى الذى يعد أحد محاور التنمية.

وقال خالد شتا: «إن البنك الأهلى المصرى يعد من أعرق مؤسسات القطاع المصرفى فى مصر ومن أهم شركائنا فى النجاح منذ نشأة الشركة، حيث ساهم البنك فى تمويل العديد من المشروعات السابقة الناجحة، ونطمح إلى تحقيق المزيد من خلال هذا التعاون، حيث إن البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى لمشروع أشجار سيتى، وتأتى شراكتنا مع هذا الصرح انعكاساً لسعينا لتطوير عملنا ومشروعاتنا بشكل دائم من خلال التعاون مع المؤسسات التى تمكننا دائماً من تقديم المزيد لعملائنا».