«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بوزارة الشباب والرياضة «مستندات»

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف قيادية جديدة بوزارة الشباب والرياضة، حيث أكد الجهاز من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة الشباب والرياضة لشغل وظائف مديري مديريات الشباب والرياضة في كل من محافظات «القاهرة، الغربية، الدقهلية، المنيا، بنى سويف».

وعلى الراغبين التقدم للوظائف المُعلنة الاطلاع على كل التفاصيل وشروط كل وظيفة وفق ما هو مُدرج بالملف المرفق.

وظائف قيادية مطلوب شغلها في مديريات الشباب والرياضة

وجاءت بيانات الوظيفة على النحو التالي:

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الشباب والرياضة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الشباب والرياضة

وصف الوظيفة: كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة في المتقدم للوظائف

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة: كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

- صور من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة (2020- 2021-2022) معتمدة ومختومة (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

- إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشؤون القانونية (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

- الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها وبيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

- بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك وأي بيانات يرى المتقدم إضافتها.

- اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير ويمكن الاطلاع عليه بلوحة إعلانات المجلس بالدور الرابع عشر.

- خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت.

- عدد 10 صور شخصية حديثة مقاس 4× 6.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- على أن تقدم الأوراق من 7 نسخ (أصل + 6 صورة طبق الأصل).

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/07/04

نهاية الإعلان: 2022/08/04

العدد المطلوب:5

بيانات الاتصال:

- باليد على الطلب المعد بذلك باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالدور الرابع عشر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بمقر وزارة الشباب والرياضة - المجلس القومى للشباب (محور 26 يوليو – امام نادى الزمالك –الجيزة).