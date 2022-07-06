تفاصيل مقتل مينا أمير شهيد لقمة العيش بالشرقية.. السر في العصير المخدر

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مقتل الشاب مينا أمير 19 سنة، طالب في كلية التجارة، وإلقاء جثمانه في مصرف مائي يتبع مركز ديرب نجم بالشرقية يقع على الحدود مع السنبلاوين بالدقهلية، إذ بينت التحقيقات أن منفذى الجريمة تمكنا من قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، عن طريق تخديره، بعدما قدما له علبة عصير مخدرة وقت أن كانا يستقلان معه دراجته النارية خلال عمله عليها في مركز السنبلاوين، وعندما دخل في حالة فقدان للوعي تخلصا منه بإلقائه في مصرف مائي فمات غريقًا.

حيلة البحث عن طفل تائه وراء مقتل مينا أمير

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن منفذي جريمة قتل مينا أمير استقلا معه دراجته النارية «توكتوك» بزعم أنهما يبحثان عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية قدم له أحدهما علبة عصير للشاب الذي كان يقود دراجته النارية، ويسير في الأماكن التي يوجهه إليها المتهمان، وعندما تناول العصير فقد الإدراك فأسرع المتهمان بحمل الشاب داخل دراجته النارية وظلا يسيران بها حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصا منه.

مرتكبا جريمة قتل مينا أمير يعترفان بارتكاب جريمتين مماثلتين

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن منفذى جريمة مقتل الطالب مينا أمير اعترفا بارتكاب جريمتين مماثلتين، وأنهما يستدرجان سائقي الدراجات النارية من أجل سرقتها، وشرح المتهمان تفاصيل قتل الطالب مينا أمير، وكيفية التخلص من جثمانه قبل سرقة دراجته النارية.

وأرشد المتهمان عن مكان الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.