الإعدام لأب وابنيه بتهمة قتل شاب في مشاجرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، قبل قليل، بمعاقبة أب وابنيه بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بمنطقة «الحريري»، بمدينة الزقازيق، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

مقتل شاب في مشاجرة بالشرقية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول الزقازيق بمقتل شاب يُدعى «علي ع.»، 23 سنة، مقيم بناحية «عزبة الحريري»، في مدينة الزقازيق، إثر تعدي آخرين عليه، وإصابته بثلاث طعنات، وبطلق ناري

المجني عليه كان يدافع عن خاله

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين «ع. ز.»، 63 سنة، موظف بالمعاش، ونجليه، أحدهما 25 سنة، عامل، والآخر 20 سنة، عامل، يقيمون بمدينة الزقازيق، طرف أول، وخال المجني عليه، طرف ثاني، وأثناء تدخل المجني عليه للدفاع عن خاله، اعتدى عليه المتهمون بأسلحة بيضاء ونارية، مما أدى إلى إصابته ووفاته متأثراً بإصابته.

حبس أب وابنه بتهمة قتل شاب في مشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين، وهما الأب وابنه الأصغر، فيما لاذ الثاني بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة الزقازيق التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهما على قاضي المعارضات، تقرر تجديد حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.

حملة على «فيسبوك»: «حق علي لازم يرجع»

وأثارت الواقعة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي ودشن نشطاء على موقع «فيسبوك» حملة بعنوان «حق علي مش هنسيبه.. حق علي لازم يرجع»، مشيرين إلى أن المجني عليه كان يتميز بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.