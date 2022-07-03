تجديد حبس عاطل 15 يوما لشروعه في قتل موظفة بالتبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، شرع في قتل موظفة تعمل في مستشفى، بطعنها بسلاح أبيض أثناء سيرها في الشارع، بسبب خلافات سابقة بينهما.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهم بطعن فتاة، التي تبين من التحقيقات، أنها تعمل موظفة بمستشفى اليوم الواحد بمنطقة التبين، حال خروجها من مقر عملها بالمستشفى، وتوجهها لمحل سكنها، إذ بينت التحقيقات، أن المتهم ترصد لها إثر خلافات سابقة بينهما.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة التبين، تلقى بلاغا من مستشفى التبين المركزي، يفيد بوصول فتاة تدعى «رحاب. س»، مصابة بجروح قطعية بالبطن وكدمات باليد اليسرى، إثر اعتداء شاب عليها بسلاح أبيض «مطواة».

المجني عليها: المتهم تعقبني بعد خروجي من المستشفى وطعنني بسلاح أبيض

وبالانتقال للمستشفى، ومناقشة المجني عليها، قررت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام المتهم «عبده. م» بتعقبها والاعتداء عليها بسلاح أبيض، ما أصابها بجروح قطعية بالبطن ليتركها غارقة في دمائها ويفر هارباً، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبسؤاله عما خلصت إليه التحريات أقر بصحتها نتيجة خلاف سابق نشب بينهما، وحُرر عن ذلك المحضر الذي حمل رقم 585 لسنة 2022.

النيابة تستمع لشهود العيان

أخطرت النيابة العامة التي استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث، التي شهدت الواقعة؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت تقريراً من الطب الشرعي بحالة المجني عليها، وكلفت رجال المباحث باستكمال تحرياتها حيال تلك الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات لكشف غموض الحادث وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.