مرتضى منصور وصلاح حسب الله في مواجهة فريد الديب لحسم قضية نيرة أشرف

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، الخبير القانوني، عضو مجلس النواب السابق، تطوعه مع مرتضى منصور، لقيادة هيئة الدفاع عن أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك حتى تأكيد حكم الجنايات تنفيذًا للقانون والحكم الرادع.

وأضاف «حسب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من المحامين أعلنوا تطوعهم للدفاع عن القاتل، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات كأنها محاولة لتبرير القتل العمد، لذلك لابد من الوقوف في تلك القضية حفاظًا على القصاص.

ترتيب الخطوات القادمة

وأكد الخبير القانوني أن المستشار مرتضي منصور يرافقه في الدفاع عن أسرة نيرة أشرف، وتواصلا معًا ووضعا خطوات المرحلة القادمة في القضية.

يذكر أن المحامي فريد الديب أعلن قبوله الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضي.