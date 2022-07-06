أحد محامي أسرة نيرة أشرف يطالب بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم بقتلها علانية

عقب إصدار محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام محمد عادل، المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر، بتسديد 18 طعنة نافذة أودت بحياتها أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، طالب أحد محامي أسرة «نيرة»، بتنفيذ حكم الإعدام علانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

محامى نيرة يطالب بتنفيذ إعدام المتهم علانية

وطالب أحد محامي أسرة نيرة أشرف بتنفيذ الحكم علانية، حيث قال في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيتقدم بطلب إذاعة حكم إعدام محمد عادل على الهواء مباشرة، كما قام بقتل المجني عليها طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف علانية في وضح النهار أمام بوابة توشكى، لتسجل كاميرات الجامعة والهواتف المحمولة للمارة الواقعة علانية.

دعوات سابقة لمواطنين بعلانية الحكم

وكان قد طالب عدة مواطنين خلال احتفالاتهم سابقا بإحالة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بنفس الطلب وهو جعل تنفيذ الحكم علانية، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة.

وسيطرت حالة من الفرحة على عدد من المواطنين من أقارب نيرة أشرف وأصدقائها، ومن المتابعين للواقعة، عقب إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبوع الماضي لإبداء الرأي الشرعي بتنفيذ قرار الإعدام، مرددين هتافات «يحيا العدل».