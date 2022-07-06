«الوطن» تكشف تفاصيل مكالمة فريد الديب مع أسرة محمد عادل المتهم بقتل «نيرة»

عقب إعلان المحامي فريد الديب قبول الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر، أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، منذ أكثر من أسبوعين، حيث لقيت مصرعها داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة الدولي أثناء محاولة إسعافها، وتم ضبط المتهم محمد عادل، وأحال النائب العام القضية إلى محكمة جنايات المنصورة بعد 48 ساعة من الواقعة في أسرع قرار إحالة.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار بهاء الميري، منذ أكثر من أسبوع، قرارها بإحالة أوراق المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

فريد الديب يعلن الدفاع عن محمد عادل

وأعلن المحامي فريد الديب في تصريحات لـ«الوطن»، إمكانية قبوله الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، دون الإفصاح عن هوية من قام بهذا الطلب منه، مؤكدا أنه ينتظر حكم المحكمة اليوم ثم سيتخذ قراره.

تفاصيل مكالمة فريد الديب بأسرة محمد عادل

وقد صرحت شقيقة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، لـ«الوطن»، بأنه جرت مكالمة هاتفية بينهم وبين مكتب المحامي الشهير فريد الديب، حيث تواصلت معهم مديرة مكتبه لمتابعة إجراءات القضية، مضيفة أنه لم يتم طلب أي أتعاب منهم حتى الآن، وأن المكالمة تضمنت الحديث عن تفاصيل القضية.