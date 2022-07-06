أول مواجهة بين فريد الديب ومحامي أسرة نيرة أشرف.. من سينتصر؟

بعد الحكم على المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، بحكم الإعدام، سيقدم قاضي المحكمة، خلال 30 يوما حيثيات حكمه بالإعدام على قاتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

لتبدأ بعدها المرحلة التالية من المحاكمة في هذه القضية، حيث سيكون هناك نقض، كإجراء قانوني، ومن ثم سيكون هناك مواجهة بين المحامي فريد الديب، محامي المتهم محمد عادل، كما انتشر خلال الساعات الماضية، ومحامي أسرة نيرة أشرف، ولكن لمن الغلبة؟

فريد الديب وتخفيف الحكم

بالإطلاع والسماع إلى حيثيات الحكم الذي أدلى به المستشار قاضي المحكمة، صادر حكم الإعدام، يصعب على محامي المتهم محمد عادل، المحامي فريد الديب، وجود ثغرة لتقديم الطعن.

حيث أنه من المرتقب، أن يطالب المحامي فريد الديب، محامي المتهم، بتخفيف الحكم على المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، وليست البراءة، بل المطالبة بالرأفة، بتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد.