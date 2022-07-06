مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف: «موتوها مرتين بالسكين والشائعات»

قال مرتضى منصور، إنه سيتطوع لتولي الدفاع بالحق المدني، عن فتاة المنصورة نيرة أشرف، التي قُتلت غدرًا على يد زميلها بنفس الكلية محمد عادل، وذلك أمام سور الجامعة.

وأضاف «منصور»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «طالبة المنصورة أتدبحت مرتين، مرة بالسكين، ومرة بالكلام والشائعات اللي أتقالت عليها».

كان الدكتور صلاح حسب الله، الخبير القانوني، أعلن توليه الدفاع بالحق المدني عن أسرة الطالبة نيرة أشرف، بالتعاون مع المستشار مرتضى منصور، مشددًا على أنهما سيواصلان مهمتهما حتى يتحقق القصاص من المتهم.

وفي وقت سابق، أعلن المحامي فريد الديب، قبوله الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، والذي حكمت محكمة جنايات المنصورة اليوم بإعدامه شنقا على هذه الجريمة.