طليقة ماجد المصري تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية

كشفت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عمليه المرارة، عبر فيديو نشرته، تطمئن من خلاله جمهورها عن حالتها الصحية.

منى إش إش: بشكر كل اللي دعولي

وعلقت منى إش إش على الفيديو، قائلة: «مليون حمد وشكر ليك يا رب العالمين على كل عطاياك، أكرمتنى بكرمك ولطفك وسترك وشفاءك يا شافي يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله.. المرض من نعم الله علينا يعني مش حاجة وحشة، بالعكس ده رحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى».

وأضافت طليقة ماجد المصري: «بشكر كل اللي دعولي بظهر الغيب، واللي ميعرفونيش شخصيا، وأصحابي اللي سألوا، واهتموا يطمنوا دايما عليا، بشكركم وأتمنالكم دوام الصحة والعافية».

والد مني إش إش يعلن خضوعها لعمليه جراحية

وأعلن الموسيقار حسن إش إش، الأسبوع الماضي، تعرض ابنته منى لأزمة صحية، وخضوعها لإجراء عملية جراحية.

ونشر «إش إش»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها: «منى توأمي في العمليات الآن أسألكم الدعاء لها ولكل مريض عفا الله عنا وعنكم لا إله إلا الله».

وعلقت منى إش إش بعد أسبوع من إجرئها العملية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلة: «الحمد والشكر لله على نعمة الصحة والعافية، أنا بجد مابقتش ألحق أفوق ومش قادرة أتحمل ألم، لكن راضية جدا والله العظيم.. الأسبوع اللي فات كان من أصعب أيام حياتي، عملت عملية المرارة بس اتألمت جدا وما زلت والله».