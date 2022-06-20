طليقة الفنان ماجد المصري تتعرض لأزمة صحية.. ووالدها: «ادعو لها»

كشف الموسيقار حسن إش إش عن تعرض ابنته وطليقة الفنان ماجد المصري منى إش إش لأزمة صحية، وخضوعها لإجراء عملية جراحية، دون أن يكشف عن تفاصيل العملية.

طليقة ماجد المصري تتعرض لأزمة صحية

ونشر حسن إش إش صورة تجمعه بابنته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «منى توأمي في العمليات الأن اسألكم الدعاء لها ولكل مريض عفا الله عنا وعنكم لا اله الا الله».

وكانت منى إش إش ردت على الجدل الكبير الذي أثارته ابنتها ماهيتاب ماجد المصري خلال حفل زفافها الذي أقامته في أبريل الماضي بعد قيامها باستبعاد بعض المعازيم الغريبة وظهرت خلال الفيديو وهي تقوم بطردهم.

منى إش إش تعلق على شائعى طرد ابنتها للمعازيم

وأوضحت «إش إش» في تصريح سابق لـ «الوطن» أنهم لم يقوموا بطرد أحد من الفرح ولكن انتشر العديد من المعازيم الغريبة والتي لا يعرفونها، مشيرة: «لقينا فيه ناس كتيرة إحنا منعرفهاش، وناس موجودة غريبة الشكل، وأنا طلبت منهم يوسعوا المكان ويبعدوا لكن مطردتش حد».

وتابعت: «كانت ممكن تحصل مصيبة فيه ناس دخلت ومنعرفش جنسياتهم أو هيعملوا إيه، ممكن يحصل تحرش أو حصل الله أعلم، والناس بقت فوق بعض، وبعدين البنت لما انفعلت من الناس الكثيرة الغريبة ولكنها مطردتش حد».