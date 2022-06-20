ماهيتاب ماجد المصري تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها: «خرجت من العمليات»

كشفت ماهيتاب ماجد المصري تطورات حالة والدتها منى إش إش الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية منذ قليل.

وقال ماهيتاب لـ«الوطن»: «والدتي خضعت لعملية جراحية لإزالة المرارة، والحمد لله خرجت من العمليات وحالتها الصحية مستقرة».

وأضافت: «شكرا لكل من اهتم وسأل على والدتي للاطمئنان عليها بعد تداول خبر خضوعها لعملية جراحية».

حسن إش إش يعلن تعرض ابنته لأزمة صحية

وأعلن الموسيقار حسن إش إش، صباح اليوم، تعرض ابنته وطليقة الفنان ماجد المصري منى إش إش لأزمة صحية، وخضوعها لإجراء عملية جراحية، دون أن يكشف عن تفاصيل العملية.

ونشر إش إش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها: «منى توأمي في العمليات الآن أسألكم الدعاء لها ولكل مريض عفا الله عنا وعنكم لا إله إلا الله».

منى إش إش توجه رسالة لابنتها

وحرصت منى إش إش، مؤخرا على توجيه رسالة لابنتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عندما علمتك المثالية والأصول والخير كنت وقتها فى مقتبل العمر مثلك تمامًا وهذا ما تعلمته من أمي وأبي ومن مجتمعي البسيط.. لكن بعدما كبرت نضجت واكتسبت تجارب من الزمن السيئ الذي نعيشه حاليًا، وغير كثيرًا من أخلاق الناس حتى ولاد الناس الذين تلوثوا حتى يأخذوا حقوقهم من الملوثين، القذارة أصبحت تحاوطنا من كل اتجاه ونتفاجأ بأشخاص تدمى قلوبنا وتجرح نقاءنا وتموت مشاعرنا الطيبة.. لم يطاوعني قلبي ولساني لأقول لك افعلي مثلهم واجرحي من يجرحك سواء بنت أو ولد».