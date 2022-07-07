نبيلة عبيد عن توجيهات الرئيس السيسي باكتشاف المواهب: أب لكل المصريين

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم.

نبيلة عبيد: أشكر الرئيس السيسي على هذه المبادرة

وقالت نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعدت جدا كفنانة بهذه المبادرة، ودي حاجة عظيمة جدا، اهتمام الدولة بالمواهب ودعمهم وثقل موهبتهم».

وأضافت الفنانة: كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة، فهو فعلا أب لكل المصريين».

«المتحدة» تبدأ في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم، فإنه تقرر عقد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين بمحافظات مصر كافة.

ومن المنتظر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية، بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها، خاصة أن الإبداع كان وما زال مكون رئيسي للشخصية المصرية.