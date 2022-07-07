«التموين»: استمرار صرف حصص السلع من منافذ البقالين خلال أيام العيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف السلع والمقررات التموينية المستحقة للمواطنين حاملي بطاقات التموين من منافذ بقالي التموين، خلال يوم عرفة، وأيام عيد الأضحى المبارك.

استمرار عمل منافذ البقالين خلال عيد الأضحى

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى عمل حوالي 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى محافظات الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى، دون الحصول على إجازة رسمية، فضلا عن استمرار عمل منافذ مشروع جمعيتي، البالغ عددها 6700، بالتوازي مع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022

وشهدت قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يوليو 2022، ثباتا واستقرارا، وجاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيها.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم 2 جنيها.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيها.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.