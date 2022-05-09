«التموين»: توافر جميع السلع بمنافذ البقالين.. ونسبة صرف مايو 27%

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف التموين الخاص بشهر مايو 2022، الذي بدأ صرفه يوم وقفة عيد الفطر المبارك لجميع المواطنين الحاملين لبطاقات التموين والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموين.

27% نسبة صرف السلع التموينية لشهر مايو حتى الآن

وأوضحت المصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة صرف السلع التموينية بلغت حتى الآن 27% من إجمالي المواطنين الذين لهم الحق في صرف الدعم السلعي، مؤكدة على توافر جميع السلع الغذائية المدرجة على قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022 خاصة «الزيت والمكرونة» بعد تغير سعرهما ووزنهما هذا الشهر.

قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو.

2 - زيت خليط 0.8 لتر بسعر 20 جنيها.

3- ارز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلی صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أوتوماتيك 1كجم بسعر 17.50.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 17.50.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

17- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

18- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم جنيه.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.