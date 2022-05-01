«التموين» تسحب زجاجات الزيت اللتر من منافذ صرف السلع لتغير وزنه

خاطبت مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى جميع المحافظات، الإدارات التموينية، بخصوص أسعار الزيت الجديدة وتغير أوزان بعض السلع منها الزيت والمكرونة، وذلك ضمن قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022، وذلك من أجل جرد ومصادرة الأوزان القديمة لزجاجات الزيت التي تزن لتر واحد وأكياس المكرونة التي تزن 500 جرام وتسليمها إجباريا إلى أفرع تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

سحب زجاجات الزيت وزن اللتر الواحد من منافذ الصرف

ونص خطاب مديريات التموين -الذي حصلت «الوطن» على نسخه منه- على أنَّه بخصوص ارتفاع سعر سلعة الزيت الخليط زنة 0.8 لتر من سعر 20 جنيهًا إلى سعر 23 جنيها، يتمّ جرد كميات الزيت الخليط زنة لتر واحد المتواجدة لدى جميع التجار ومشروع «جمعيتي» و«عربيتي»، على أن يتمّ تسليم تلك الكميات إلى أفرع الجملة التابعة للشركة المصرية بإذن ارتجاع وتعليتها على أرصدة الشركة، مشددة على أنَّه من يخالف تلك التعليمات من التجار سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تجدر الإشارة إلى تغير العديد من أوزان السلع الغذائية ضمن قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022، التي بدأ الصرف فيها اليوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وذلك من منافذ صرف السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه للكيلو.

2 - زيت خليط 0.8 لتر بسعر 20 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلی صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 17.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

17- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها

18- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش

19- کیس ملح طعام 300 جم جنيه

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ2 جنيه

22- بسكويت يويوز سادة جنيه

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.