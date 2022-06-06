استقرار صرف السلع التموينية في الأسبوع الأول لـ«حصص البطاقات»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استقرار صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات خلال الأسبوع الأول لصرف حصص البطاقات من الدعم السلعي الشهري، وذلك من خلال جميع منافذ بقالي التموين على مستوى المحافظات وفروع المجمعات الإستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ضخ يومي لقائمة السلع التموينية لتوفيرها للمواطنين

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا لمخازن الجملة في المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن جملة قائمة السلع التموينية الأساسية، فضلا عن معدلات الضخ اليومي من سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة، إذ تضخ الشركة القابضة يوميا 4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وذلك من أجل إتاحة وتوفير السلع في المنافذ للمواطنين.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.