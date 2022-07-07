«الهلال الأحمر»: 3 نصائح للحجاج لتجنب الذبحة الصدرية أثناء مناسك الحج

تزامنا مع أداء الحجاج لمناسك الحج، أكد الهلال الأحمر المصري أن مناسك الحج تتطلب مجهودا مضاعفا من الحجاج تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

خطوات تجنب الذبحة الصدرية

وأشار الهلال الأحمر إلى أن هناك عدة خطوات لتجنب الذبحة الصدرية تتمثل فيما يلي:

- في حال تعرضك لذبحة صدرية سابقة فلابد من استشارة الطبيب الخاص بك لأخذ أقراص تحت اللسان.

- في حالة الإحساس بأي تعب أثناء أداء مناسك الحج يمكن استخدام الكراسي المتحركة في الطواف أو السعي.

- في حالة إحساس الحاج بأي وجع في الصدر فيرجى التوجه إلى الطبي أو أي مركز رعاية صحية لأخذ الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت الهلال في بث مباشر له على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الحجاج أثناء فترة الحج يسيرون لمسافات طويلة، ويؤدي إلى تسلخات في الجسم أو تقرحات في الرجل، لذلك على الحجاج لبس جوارب خفيفة واستخدام مرطبات ومعقمات للجسم لاستخدامها وقت الحج.

بدء تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة المصرية والسعودية لمتابعة كل الإجراءات الصحية والاحترازية لموسم الحج هذا العام؛ حيث سيتم توفير عيادة طبية، وتوفير مخيم للعزل للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أثناء التواجد في المشاعر المقدسة، لافتة إلى بدء تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات، عصر اليوم الخميس وحتى مساء اليوم، بعد استلام البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، الخيم الخاصة بمنى وعرفات، والعمل على توفير كل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن على جبل عرفة.

وتعاقدت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على خيم مكيفة فريون بعد أن كانت بتكييفات صحراوية سابقا، كما تم توفير «صوفا بيد» لكل حاج من حجاج الجمعيات الأهلية، سواء في منى أو عرفات، وتوفير حمامات إضافية غير الحمامات الموجودة بالمشاعر.