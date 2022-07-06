بدء تفويج الحجاج إلى مشعر منى.. أول محطات مناسك الحج

أفادت قناة العربية ببدء تفويج الحجاج إلى مشعر منى، مساء اليوم، وذلك في أول محطة من محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث من المقرر أن يقضي الحجاج في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، وقد تطور المدة حتى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة لمن يتأخر.

مليون حاج يستقرون الخميس في مشعر منى

ومن المقرر أن يستقر نحو مليون حاج غداً الخميس في منى وسط استعدادات مكثفة ومستمرة من جانب كافة الجهات الحكومية والخدمية في تنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن الحجاج إلى مشعر منى، وقضاء يوم التروية اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط، وسط أجواء روحانية وسكينة، في حين تهيأ مشعر منى بكافة الخدمات والتجهيزات، استعداداً لضيوف الرحمن الذين يصلون في الساعات الليلة.

ومن المعروف أن مشعر منى هو أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي الحجاج في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.

مكانة تاريخية ودينية كبيرة لمشعر منى: داخل حدود الحرم

ولمشعر منى مكانة تاريخية ودينية كبيرة، فبه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ويقع المشعر داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كلم شمال شرقي المسجد الحرام، ويحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويحده من ناحية مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.