دعاء يوم التروية 2022.. «اللهم اروي قلوبنا»

منذ شروق اليوم، الخميس، يحرص كثير من العباد على ترديد دعاء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وقد سمي بهذا الاسم لأن في هذا اليوم كان الناس يتجهون إلى منى، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في هذا اليوم يُحرم المتمتع بالحج، أما عن المفرد والمقارن فيظلا على إحرامهما.

دعاء يوم التروية

ويعد دعاء يوم التروية واحدا من أبرز الأدعية التي يحرص فئة كبيرة من المسلمين على ترديدها على مدار هذا اليوم المبارك، ولعل أبرز الأدعية في هذا اليوم، هو الدعاء التالي: «اللهم في يوم التروية أسألك يا ربّي الكريم، أن تروي قبر فقيدي الغالي، وأن ترحمهم برحمتك التي وسعت كلّ شيء، اللهم لا تدع له ذنبًا إلّا غفرته، ولا خطيئةً إلّا تجاوزت عنها يا ربّ العرش العظيم».

وعن دعاء يوم التروية، فيعد التالي واحد من أفضل الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها وهو: «اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا رؤية وجهك الكريم».

دعاء يوم التروية للمتوفى

ويعد دعاء يوم التروية من الأدعية التي لا يوجد لها صيغة محددة، ولكن هناك عدد من الأدعية المتعارف عليها ومن المستحب أن يحرص المسلم على ترديدها خلال هذا اليوم المبارك، منها أدعية للمتوفين، لما في هذا اليوم من فضل وبركة كبيرين، وتعد الأدعية الآتية أبرزها:

- «اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

- «اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».