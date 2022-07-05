أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج.. خير الدعاء دعاء يوم عرفة

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج كثيرة ويمكن أن يرددها الشخص في يوم عرفة لاغتنام أجره، إذ تشهد الملائكة هذا اليوم العظيم، ويشهد الناس فيه الحج ومناسكه، وما فيه من خيرات وبركات تتنزل على أهل الموقف في عرفات، وعلى المسلمين جميعهم ممن يتعرض لبركات الله -تعالى- في ذلك اليوم، ويسن في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، لحديث النبي صلى اله عليه وسلم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»، والدعاء للحاج وغير الحاج فهو بوم استجابة الدعاء.

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج

وحول أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج فهناك العديد من الأدعية الصحيحة المستجابة من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي يمكن أن يرددها غير الحاج أو الحاج في يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، كما يمكن ترديد دعاء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

أدعية يوم عرفة مكتوبة

وفيما يخص أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج فيمكن ترديد مجموعة من الأدعية الصحيحة من القرآن والسنة التي يدعو بها الشخص لنفسه ولأهله، ومن هذه الأدعية الصحيحة:

ـ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

ـ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ـ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

أدعية يوم عرفة

ـ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.

ـ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.